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Сегодня, 22:06

Фигуристка Усачева с отличием закончила среднюю школу

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Дарья Усачева.
Фото Telegram

Российская фигуристка Дарья Усачева с отличием закончила девятый класс и получила аттестат об основном общем образовании особого образца, сообщила спортсменка в своем Telegram-канале.

28 июня фигуристка группы Этери Тутберидзе вместе с Камилой Валиевой, Евгенией Тарасовой, Александрой Трусовой, Аделией Петросян, Майей Хромых, и Анной Щербаковой посетила тренировку футбольного ЦСКА.

16-летняя Усачева становилась серебряным призером чемпионата мира среди юниоров в 2020 году. Российская фигуристка пропустила вторую половину сезона-2021/2022 из-за травмы, полученной на этапе Гран-при в Японии.

Источник: https://t.me/d_usacheva_DariaUsacheva
Фигурное катание
Дарья Усачева
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