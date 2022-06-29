Фигуристка Усачева с отличием закончила среднюю школу

Российская фигуристка Дарья Усачева с отличием закончила девятый класс и получила аттестат об основном общем образовании особого образца, сообщила спортсменка в своем Telegram-канале.

28 июня фигуристка группы Этери Тутберидзе вместе с Камилой Валиевой, Евгенией Тарасовой, Александрой Трусовой, Аделией Петросян, Майей Хромых, и Анной Щербаковой посетила тренировку футбольного ЦСКА.

16-летняя Усачева становилась серебряным призером чемпионата мира среди юниоров в 2020 году. Российская фигуристка пропустила вторую половину сезона-2021/2022 из-за травмы, полученной на этапе Гран-при в Японии.