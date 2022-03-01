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Сегодня, 11:00

В Госдуме отреагировали на решение ISU отстранить российских спортсменов от соревнований

Мария Куцубеева
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить Россию и Белоруссию от международных соревнований.

«Было ясно, что последует такое решение. Я пытаюсь понять, какие законные основания на это есть. Мы можем подать в CAS. Надо только понять, кто этим будет заниматься. Делать с этим что-то надо. Но все понимают, что суд — большие деньги. Я не могу заставить какого-то президента федерации пойти на это. Очень много рисков — оказаться под санкциями, потерять бизнес. Фигуристы и конькобежцы долго молчали. Они понимали, что добраться до места проведения соревнований очень тяжело. Конькобежцы уже отказались от участия сами по этой причине. Решение, что они не едут, было принято раньше, чем появился запрет», — сказала Журова «СЭ».

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Запрет коснется фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Фигурное катание
Сборная России по конькобежному спорту
Сборная России по шорт-треку
Светлана Журова
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