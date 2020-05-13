«Творится кошмар и идиотизм». Бывший тренер Трусовой жестко высказался о критиках Александры

Тренер академии Плющенко Александр Волков в интервью «СЭ» дал совет Александре Трусовой и прокомментировал ситуацию с уходом от Этери Тутберидзе. Именно Волков несколько лет назад взял фигуристку в «Хрустальный».

— Наверняка Саше посоветовали оградить себя от соцсетей на время. Я бы на ее месте вообще взял бы и отключил все приложения. Для нее оптимальный вариант — послать всех далеко и надолго и делать свою работу. Потому что выливается столько всего на Трусову, Розанова, Плющенко и всю академию... Очень противно на это смотреть. Я не хочу аргументировать тем, что Саша ребенок, но творится кошмар и идиотизм настоящий. В любом случае — она приняла решение, родители приняли, человек ушел. Что в этом такого? Причины знают только она и Этери. Когда люди расходятся, всегда так. Просто расставания с учениками — это обычная часть работы тренера. (Дмитрий Кузнецов)

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