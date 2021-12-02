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Туктамышева — об отмене финала «Гран-при»: «Буду это расценивать как возможность перевести дух»

21:00
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала отмену финала серии «Гран-при».

«Через пару дней мы должны были вылетать в Японию. Обидно, что отменен финал «Гран-при». И потому что финал, и потому что люблю поездки в эту страну. Но буду это расценивать как возможность перевести дух», — написала Туктамышева в Instagram.

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене финала «Гран-при» 2 декабря. Соревнования были отменены из-за эпидемиологической ситуации на фоне появления нового штамма коронавируса.

Турнир должен был состояться с 9 по 12 декабря в японской Осаке.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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