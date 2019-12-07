Татьяна Тарасова: «Загитова борется с собой»

Известный тренер Татьяна Тарасова заявила, что олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова борется с собой. 17-летняя фигуристка упала в произвольной программе в Финале «Гран-при» в Турине.

— А я считаю, что она борется! Она борется с собой! — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Она преодолевает. Да, вот так! Да, изменившееся тело! Да, есть проблемы! Она сделала лутц и к нему прицепила тулуп. Есть недостатки скорости по всему, недокруты. Я бы всех этих девочек очень поддерживала. Мы не знаем, что случится с другими. Мы не может отказываться от тех, кто составлял вчера славу.

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции