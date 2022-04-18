Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:42

«Рафаэль все правильно сказал. Поддерживаю его слова». Плющенко — о высказывании тренера Арутюняна

Плющенко поддержал высказывание Арутюняна, который раскритиковал ISU из-за отстранения российских фигуристов
Читать «СЭ» в

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал высказывание американского тренера по фигурному катанию Рафаэля Арутюняна о возможном исключении Федерации фигурного катания на коньках России из Международного союза конькобежцев (ISU).

«Рафаэль все правильно сказал. Поддерживаю его слова. Сейчас действительно все смешивается — политика и спорт», — цитирует Плющенко Sport24.

1 марта ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Таким образом, сборная России не смогла выступить на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция), а также пропускает чемпионат мира среди юниоров в Таллине (Эстония).

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-04-18-rafael-vse-pravilno-skazal-plyushchenko-o-slovakh-arutyunyana-pro-otstraneniye-rossiyskikh-figuristov
Фигурное катание
Евгений Плющенко
2
1
Читайте также
Ничего личного, просто бизнес. Новые американцы все-таки приехали играть в Россию
Братьев Старостиных обвиняли в антисоветской пропаганде и денежной растрате. Все были репрессированы, а Николая спас и вернул в футбол Сталин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова высказалась о желании Трусовой исполнить прыжок в пять оборотов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости