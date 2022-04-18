Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал высказывание американского тренера по фигурному катанию Рафаэля Арутюняна о возможном исключении Федерации фигурного катания на коньках России из Международного союза конькобежцев (ISU).

«Рафаэль все правильно сказал. Поддерживаю его слова. Сейчас действительно все смешивается — политика и спорт», — цитирует Плющенко Sport24.

1 марта ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Таким образом, сборная России не смогла выступить на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция), а также пропускает чемпионат мира среди юниоров в Таллине (Эстония).