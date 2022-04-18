Бронзовый призер чемпионата России-2009 Катарина Гербольдт высказалась о желании серебряного призера Олимпийских игр-2022 Александры Трусовой исполнить прыжок в пять оборотов.

«Желание, конечно, хорошее, но Саша не первая, кто пытается. Яркий пример — Юдзуру Ханю с его акселем в 4,5 оборота, который пока, к сожалению, безуспешен. Поэтому даже если пятерной прыжок — это возможно, то очень сложно. И не знаю, насколько вообще разумно вставлять такой элемент в программу.

Я против таких многооборотных элементов, потому что это, во-первых, очень травмоопасно. Во-вторых, я всегда за зрелищность. К сожалению, с многооборотными прыжками уходит понятие самого фигурного катания. Получается, что мы просто гоняемся за элементами, потому что ни о какой целостности программы речи не идет: нужно сэкономить силу, набрать скорость», — цитирует Гербольдт «Спорт День за Днем».

Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. Она первая исполнила два четверных в одной программе, а также первая исполнила три четверных.

На Олимпиаде-2022 в Пекине 17-летняя Трусова стала первой исполнительницей, которая сделала пять четверных прыжков в одной программе.