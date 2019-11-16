Тамара Москвина: «Стараемся отличаться своим стилем, чтобы было нескучно»

Тренер фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского Тамара Москвина заявила, что главная задача пары — успешное выступление на чемпионате России, а затем и на чемпионатах Европы и мира.

— « Гран-при» — коммерческая серия, больших титулов она не дает. Самым главным стартом для нас сейчас будет чемпионат России в Красноярске, и основное направление нашей работы — классное катание на чемпионатах Европы и мира. Мы не ждем прогресса, мы просто работаем, — приводит слова Москвиной ТАСС.

Мы ставим задачи и постепенно их решаем, пусть иногда и не все удается. Сегодня Александра и Дмитрий сделали все, что должны. Два элемента не получились на четвертый уровень — ничего, будет что доработать к следующему старту.

И я, и их тренер Артур Минчук — петербуржцы, и мы стараемся отличаться своим стилем, чтобы было нескучно. Это непросто, но мы всегда стараемся придумать что-нибудь такого, чтобы добавить везде и понемногу.