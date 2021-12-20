Стоит ли ставить Валиеву на олимпийский командный турнир в Пекине? Отвечает Алексей Ягудин

Олимпийский чемпион, телекомментатор Алексей Ягудин в интервью «СЭ» оценил расклады в командном турнире Олимпиады-2022.

— Чтобы было золото, кто должен выступать от мужчин в командном турнире?

— Ой... Пытались посчитать, но дело в том, что короткую программу катают десять человек, а произвольную — только пять. И по итогам короткой можно так улететь, что потом никакая девочка тебя не спасет. У федерации будет сложнейшая задача — понять, кто пойдет и кто не пойдет на эти смены, кто из парней откатает две короткие и две произвольные программы в Пекине. В тех же танцах ребята будут бороться за самые высокие награды. Непонятно, что тут загадывать.

— Если конкретнее, у нас есть Камила Валиева с тройным акселем, выступающая так, что она должна катать все программы на Олимпиаде. Но ей 15 лет, олимпийское давление. Что делать?

— Решать федерации. У нас три квоты в женском одиночном, в Пекин поедут три очень сильные девчонки, способные втроем подняться на подиум. В команднике светит потенциальное золото. Кого ставить? Прогнозируя (показывает пальцами кавычки), что Камила выиграет личный турнир, а в командник поставить других? Извините, но Камиле Валиевой еще надо отобраться на Олимпиаду. Для начала. Мы говорим: да, конечно, она поедет, но все-таки есть чемпионат России. Разделять и ставить, допустим, Валиеву на командник, чтобы в личном у других был шанс на золото? (всплескивает руками)

Что делать на Олимпиаде, уж точно не мне решать. Мне только остается надеяться на то, что наши одиночники наконец покажут то, что они в реальности умеют делать.

Полностью интервью с Алексеем Ягудиным читайте на сайте «СЭ»