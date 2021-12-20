Ягудин ответил критикам QR-кодов: «Мне непонятно, они против своего же здоровья?»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью «СЭ» прокомментировал введение QR-кодов в России в ходе пандемии коронавируса.

— Сейчас в мире распространяется новый штамм коронавируса «омикрон». Слышали, опасаетесь или уже ничем вас не испугать?

— Если фамилию Загитовой и Ягудина... Ладно, при чем тут Ягудин, что ты придумываешь совсем? Если фамилии Медведевой и Загитовой, может, кто-то и не слышал, то «омикрон» знают все.

Как на него реагировать? Слушайте, я вакцинировался и сплю спокойно. Это как с налогами — заплатил и спи спокойно. Люди почему-то настолько скептически к этому вопросу относятся... А я топил и буду топить за просьбы вакцинироваться.

Мы удивляемся, что нас куда-то закрывают, что-то нам не позволяют, вводят QR-коды... По всему миру происходит одно и то же. Мы не единственная такая «ужасная» страна с такой «ужасной» политикой. Все равно введут эти QR-коды. Почему не вакцинироваться и не спать спокойно? Я не понимаю этой истерии. Мы типа «против»! Против чего? Своего же здоровья? Непонятно.

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