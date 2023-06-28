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Сегодня, 18:18

Коган заявил, что российские фигуристы еще сохраняют шансы выступить в «Гран-при»

Алина Савинова
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, при каких условия российские фигуристы могут попасть в число участников серии «Гран-при».

28 июня стало известно, что российские спортсмены не попали в список участников этапов «Гран-при» в сезоне-2023/24.

«Распределение спортсменов по этапам «Гран-при» происходит по рейтингу ISU. В случае получения допуска от ISU наши фигуристы смогут выступить в «челленджерах» и набрать рейтинговые очки. Тогда у них может появиться возможность принять участие в этапах «Гран-при», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Когана.

Первый этап «Гран-при» по фигурному катанию пройдет в США с 20 по 22 октября. Финал состоится в Пекине с 7 по 10 декабря.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации. 11 июня ISU объявил, что отстранение остается в силе.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230628/katanie-1880956202.html
Фигурное катание
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