ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Самсонов выиграл первенство России среди юниоров

16:49

Данилл Самсонов выиграл первенство России среди юниоров. По итогам короткой и произвольной программ он набрал 261,22 балла.

Лидер после короткой программы — Петр Гуменник — занял в итоге второе место (258,42 балла) на соревнованиях. В произвольной программе он показал третий результат.

Бронза досталась Андрею Мозалеву, который выиграл произвольную программу. Выше в общем зачете ему не позволило подняться неудачное выступление в короткой программе — тогда он стал только 13-м.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир