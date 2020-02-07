Данилл Самсонов выиграл первенство России среди юниоров. По итогам короткой и произвольной программ он набрал 261,22 балла.

Лидер после короткой программы — Петр Гуменник — занял в итоге второе место (258,42 балла) на соревнованиях. В произвольной программе он показал третий результат.

Бронза досталась Андрею Мозалеву, который выиграл произвольную программу. Выше в общем зачете ему не позволило подняться неудачное выступление в короткой программе — тогда он стал только 13-м.