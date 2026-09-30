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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рады возвращению на международную арену

Мишина и Галлямов заявили, что рады возвращению на международную арену

Алина Савинова

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились впечатлениями от возвращения на международные соревнования после четырехлетнего перерыва.

Спортивная пара примет участие в «челленджере» в Батуми (Грузия), который пройдет с 1 по 3 октября.

«В большом предвкушении от соревнований. Как только пришли на арену, очень порадовала сама организация турнира. Каток максимально приятный. Здесь все действительно потрясающе. По городу удалось погулять, чтобы застать хорошую погоду. Город тоже очень красивый», — цитирует Галлямова ТАСС.

«У меня впечатления хорошие. Я рада, что мы наконец-то вернулись на международную арену. Нам очень приятно здесь кататься. Хочется, чтобы пришли зрители. Надеюсь, что их будет много. Так что ждем», — добавила Мишина.

Также Галлямов ответил на вопрос о том, как они оценивают конкуренцию на турнире в Грузии.

«У нас в любом случае конкуренция была все те четыре года, поэтому нам не привыкать. Если учитывать, что мы катались на тренировке и кто с нами был — все равно также сильные пары, достойные спортсмены. Конкуренция — это всегда хорошо, она двигает каждого спортсмена, чтобы он делал вид спорта лучше», — заключил он.

С сезона-2026/27 Международный союз конькобежцев (ISU) допускает российских спортсменов до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе.

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Источник: ТАСС
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Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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