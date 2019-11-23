Самодурова и Мишин в шоке от оценок на этапе Гран-при в «Японии»

Российская фигуристка Софья Самодурова шокирована невысокими оценками за выступление в произвольной программе на этапе «Гран-при» в японском Саппоро.

Спортсменка получила 119,42 балла, в сумме двух программ — 183,27.

— Я бы, конечно, поспорила с оценками. Но из этого этапа я сделала вывод — надо терпеть боль и бороться, и это мой новый опыт и мои новые знания, — цитирует ТАСС Самодурову. — Я довольна своим прокатом, и мой тренер доволен, но оценок судей мы просто не понимаем, Алексей Николаевич (Мишин) в шоке.