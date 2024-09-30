Российский фигурист поддержал отечественный автопром: «Лады» все ругают, но все на них ездят»

Чемпион России по фигурному катанию в танцах на льду, уроженец Тольятти Егор Базин в интервью «СЭ» высказался о заводе «АвтоВАЗ».

— У меня ноль предрасположенности к фигурному катанию. И точно никакого презрения к людям, которые работают на заводах. Иногда приходится слышать: мол, не выучишься — на завод пойдешь работать! Не вижу в этом ничего плохого. Работа на любом заводе — тяжелый труд, который нужен экономике. Тем более АвтоВАЗ, который в нулевые кормил страну. И страна ездит на этих машинах.

— Но при этом над российским автопромом смеются. Воспринимаешь на свой счет, когда критикуют «Лады»?

— Двоякие ощущения. Хочется, чтобы наши машины прогрессировали быстрее, но, с другой стороны, «копейки», «Нивы» — это так называемые олдтаймеры, они ценятся на вес президентской «Чайки» или «Мустанга».

Если «Ока» глохла на любой луже и папин друг нас постоянно приезжал и спасал, то от моей первой машины, папиного ВАЗ-2114, другие ощущения. Потом купил «Калину» — классная машина для молодого парня за свои 220 тысяч рублей. Я вообще поступательно шел — у меня нет денег на новую машину каждые два года, но выстроил систему. Поднакопил, продал — купил новую. Был «Опель», «Фольксваген», «Ауди», БМВ. Но я не автолюбитель, не буду полировать ее до блеска, заниматься тюнингом. Автомобиль — средство передвижения. Машину любишь первые два месяца, потом — спасибо, что доехала. А «Лады» все ругают, но все на них ездят.

— Что круче — российский автопром или фигурное катание?

— По качеству и зрелищности, конечно, фигурное катание.

Полностью интервью Егора Базина о сложностях в отношениях и зарплатах футболистов читайте на сайте «СЭ»