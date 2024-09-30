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Сегодня, 19:05

Базин — о скандале между Кагановской и Ангелополом: «Если про шнурки правда, произошедшее — глупость»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Егор Базин и Елизавета Худайбердиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион России по фигурному катанию Егор Базин в интервью «СЭ» высказался о содержании танцоров своими партнершами.

— Я знаю про эту систему, и все знали. Мальчики всегда были в дефиците. За границей требуется партнер — за тебя платят, конечно. Но у меня такого не было. Скажем так: даже если за меня что-то нужно было предложить, до меня это не дошло, меня никто не ставил в известность. Понятно, с Лизой я встал кататься за результат, никаких вопросов типа «заплати за мои шнурки» не было.

Из-за рубежа были в свое время финансовые предложения, другие страны звали, но я даже не задумывался — неинтересно. Хотел добиться результата здесь. Где-то в 16-17 лет мне пришла в голову мысль, что надо стараться на тренировках, что это моя жизнь. Когда появились зарубежные поездки, успехи.

— К подобной практике ты относишься нормально?

— До разумного. Если вы живете в одном городе, с какой стати платить? Но если тебя прямо хотят... То есть девочке нужен партнер и у нее есть возможность профинансировать переезд, то это нормально. У меня папа с АвтоВАЗа, мама — учитель английского в школе и воспитатель в детском саду. Откуда у меня деньги на Европу?

Если нужно будет поточить коньки, то я возьму коньки у Лизы как партнер и поточу. Денег с нее не спрошу. Шнурки? Это расходный материал, как зубная паста. Порвались — купи себе сам, это твоя жизнь. Перед прокатами Лиза ехала в сторону магазина, да, я у нее попросил: «Купи шнурки». Но я ей тоже иногда что-то покупаю, мы за этим не следим. Это как с друзьями — один заплатил в ресторане, другой — за такси, и они потом не высчитывают до рубля. Ты бок о бок каждый день.

— То есть Ангелопол такой вот странный персонаж, действия которого ты не понимаешь?

— Если реально был факт со шнурками, то, по мне, это глупость. Из-за этого ссориться, разводить скандал просто глупо. Если у партнера с партнершей общая цель, надо помогать друг другу, а не выяснять, кто за что заплатил. Зачем считать эти копейки?

Полностью интервью Егора Базина о сложностях в отношениях и зарплатах футболистов читайте на сайте «СЭ»

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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