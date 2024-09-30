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Сегодня, 18:35

Чемпион России по фигурному катанию ужаснулся организации соревнований за рубежом: «Все будто не по-настоящему»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион России по фигурному катанию в танцах на льду Егор Базин в интервью «СЭ» рассказал о самых запоминающихся соревнованиях за рубежом.

— Ты вообще поездил по миру, разным соревнованиям. Можно топ лучших мест, худших?

— Как Россия — не проводит никто. Раньше я думал, что взрослый «Гран-при» за рубежом — это вышка, ничто с этим не сравнится. Теперь я так не думаю. В Челябинске на чемпионате России лаунж-зона, тебя кормят, везде возят. Мы были в Канаде на «Гран-при», это полная противоположность. Провинциальная Келоуна, все маленькое, никакого масштаба. Все будто не по-настоящему. Я тогда реально расстроился. А в Китае, Чунцине, наоборот, было классно, крутая арена, город, зоопарк. Очень красиво в словенском Бледе из-за живописного озера.

Ужас был в Мексике. Мехико — огромный мегаполис, летим дофига часов туда. Каток в торговом центре, еще куда ни шло. Но за бортом карусели, автоматы какие-то. Время от времени они издавали звуки, мелодии какие-то. Катаешься — и во время прокатов это все играет. Лед весь, как американские горки, кривой. Ноль зрителей.

— Ну хоть пошопился.

— В брендах тогда не разбирался, но да, мексиканские шляпы купил, кучу сувениров. Та же бабушка до сих пор помнит, как я увешанный этим приехал.

Сам город тоже необычный. Просто люди с автоматами ходят, стоят у светофоров. Причем непонятно, это полицейский или какой-то обычный мужик с оружием. Никаких знаков, он в маске. Для человека, который жил в Тольятти, это шок. Нас прям официально собирали, предупреждали — по ночам не ходите, на «Гран-при» были случаи, когда грабили. Но галочку в списке стран я поставил.

Мне очень повезло поездить по международным стартам, по разным юниорским и взрослым «Гран-при» — на фоне того, как нелегко сейчас нашим взрослым и юниорам. Надеюсь, это вскоре изменится. С Соней Муравьевой недавно общались, она правильную фразу сказала: «Вы-то хоть поездили, а я только раз за карьеру успела съездить на один международный старт!» Хотя казалось бы — сколько лет уже катается.

Полностью интервью Егора Базина о сложностях в отношениях и зарплатах футболистов читайте здесь.

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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