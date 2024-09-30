Разговор по душам с чемпионом России из Тольятти.

Честно расскажу вам историю появления этого интервью. После открытия сезона в Петербурге у нас с Егором состоялся диалог, мол, танцы на льду, может, и не идеальные, но и журналисты могли бы задавать вопросы поинтереснее — сколько можно про «как вам выступление»? Задело. Поэтому сказано — сделано. Мы проговорили с чемпионом России и одним из лучших танцоров России, представляющим не привычную Москву, а Самарскую область, два часа. Ни слова о Диане Дэвис, противостоянии Загитовой и Медведевой, зато есть про:

— автоматчиков в Мексике и заграничные поездки;

— расставание с Софьей Евдокимовой и знакомство с будущей женой Екатериной Сержантовой;

— зарплаты и отношение к футболистам и хоккеистам;

— детство в Тольятти и гордость за АвтоВАЗ;

— Сандуновские бани;

— и даже любимую шаурму.

Поехали! Как сказали бы в космическом регионе.

Бабушка злится, когда читает комментарии

— Егор, твоя партнерша Лиза Худайбердиева недовольна освещением танцев. Твое мнение? И вообще — тебе нужна эта популярность?

— У меня бабушка расстраивается, что танцы по телевизору не показывают. (Смеется.) Когда мы с Соней [Евдокимовой] еще катались, нас показывали на чемпионате Европы — сейчас про танцоров в трансляциях как-то забывают. Конечно, мы бабушке организовали показ, «Яндекс.Станция», сайт Первого канала, она все знает, но...

Я всегда понимал, что это девочки подняли наш вид спорта на супервысокий уровень. И про танцы всегда люди забывали. Перед Олимпиадой Вика с Никитой сенсационно выиграли чемпионат Европы, затем мира. Конечно, хотелось бы больше внимания к нам.

— Бабушка советы дает?

— Мнение Татьяны Анатольевны может кинуть. И злится, когда комментарии читает. Я ей в ответ говорю — не надо читать все, что пишут в интернете. Сам стараюсь абстрагироваться от комментариев.

— Ну как сказать — в тот сезон, когда вы стали чемпионами России, так не казалось.

— Нет, вообще я читал форумы еще с юниоров. Тогда меня это подпитывало, а обоснованную критику мы даже обсуждали со штабом. Когда катались с Соней, ее постоянно разносили — не умеет танцевать, слабая... А Соня стала прекрасной танцовщицей, поэтому об адекватности и равноправии на форуме говорить тяжело. Но сейчас я к этому отношусь спокойнее.

Мне как-то Бетина Попова дала на форуме fso.cool аккаунт, чтобы самому не регистрироваться, и я пару раз ответил им «как же у вас бомбит» (смеется). Было приятно это осознавать, честно.

А насчет прокатов — мне все понравилось. Важнее, что я услышал от близких людей и судей — мы с Лизой поменялись, попробовали новое. А освещали или нет... Да я все на льду показал!

В Мексике был ужас

— То есть когда ты начинал со спортом — тебе не хотелось славы? Стать известным?

— Для меня, мальчика из Тольятти, казалось верхом достижений, когда ребята в группе с юниорского «Гран-при» привозили форму сборной. Помню, я хотел на сборы в Бетте, под Геленджиком, куда приезжали лучшие. Гачинский приходил — и все такие: «Вау, это Гачинский!» Сборники жили в главном здании, а мы жили в отдельных домиках на отшибе. Когда вырос — сборы в Бетте закончились, так и не попал. (Смеется.) Так что я не мыслил категориями славы. Была мечта скорее попасть в тройку чемпионата России.

— Давали что-то за подиумы Кубка России, чемпионата?

— А я не задумывался о деньгах. Жил с родителями, у нас была стипендия от Самарской области. И в итоге пролетел мимо всех подарков! Хотя нет, как-то раз подарили чай. Но честно — важнее для меня была самореализация, а не деньги или подарки.

На юниорском «Гран-при» давали призовые. Но там вообще было по-другому: банкет в Куршевеле, ужин, вкусная еда, которую я тогда не воспринимал как что-то особенное... Мне было интереснее саму страну посмотреть. Поехал бы сейчас — изыски кухни проверял. И кстати, на юниорском уровне все дружили. На взрослом уровне амбиции уже заметнее, дружбы меньше.

— И среди россиян?

— Не сказал бы. По взрослым я всю свою жизнь жил с Андреем Багиным, мы вроде как конкуренты, но дружили без проблем.

— Пацанского рэпа ты наслушался, конечно.

— Не-не, это я пресекал! Если серьезно, это лучший мой сосед. И даже когда он нас с Соней как-то раз обыграл — помню, чуть слезу не пустил, его поздравляя. Сказал ему — мы столько лет соперничаем и одновременно дружим, но сейчас могу тебя искренне поздравить и сказать, что ты красавчик.

— Лучший сосед даже не храпит?

— Не-а. Из таких историй помню только, как у нас на Мемориале Дениса Тена сработала сигнализация в отеле, причем настоящая, не учебная. В ночи всей толпой спускались, на улице тусовались.

Софья Евдокимова и Егор Базин (справа) на первом юниорском «Гран-при» в Австрии, 2011 год. Фото Из личного архива Егора Базина

— Ты вообще поездил по миру, разным соревнованиям. Можно топ лучших мест, худших?

— Как Россия — не проводит никто. Раньше я думал, что взрослый «Гран-при» за рубежом — это вышка, ничто с этим не сравнится. Теперь я так не думаю. В Челябинске на чемпионате России лаунж-зона, тебя кормят, везде возят. Мы были в Канаде на «Гран-при», это полная противоположность. Провинциальная Келоуна, все маленькое, никакого масштаба. Все будто не по-настоящему. Я тогда реально расстроился. А в Китае, Чунцине, наоборот, было классно, крутая арена, город, зоопарк. Очень красиво в словенском Бледе из-за живописного озера.

Ужас был в Мексике. Мехико — огромный мегаполис, летим дофига часов туда. Каток в торговом центре еще куда ни шло. Но за бортом карусели, автоматы какие-то. Время от времени они издавали звуки, мелодии какие-то. Катаешься — и во время прокатов это все играет. Лед весь как американские горки, кривой. Ноль зрителей.

— Ну хоть пошопился.

— В брендах тогда не разбирался, но да, мексиканские шляпы купил, кучу сувениров. Та же бабушка до сих пор помнит, как я увешанный этим приехал.

Сам город тоже необычный. Просто люди с автоматами ходят, стоят у светофоров. Причем непонятно, это полицейский или какой-то обычный мужик с оружием. Никаких знаков, он в маске. Для человека, который жил в Тольятти, это шок. Нас прям официально собирали, предупреждали — по ночам не ходите, на «Гран-при» были случаи, когда грабили. Но галочку в списке стран я поставил.

Мне очень повезло поездить по международным стартам, по разным юниорским и взрослым «Гран-при» — на фоне того, как нелегко сейчас нашим взрослым и юниорам. Надеюсь, это вскоре изменится. С Соней Муравьевой недавно общались, она правильную фразу сказала: «Вы-то хоть поездили, а я только раз за карьеру успела съездить на один международный старт!» Хотя казалось бы — сколько лет уже катается.

— На улицах за рубежом узнавали?

— Я не настолько известен. Но мы как-то поспорили с другом в Тольятти — он поставил, что за полгода меня никто даже в городе как фигуриста не узнает. Улетаю на первый же турнир, когда мы с Лизой [Худайбердиевой] вставали в пару. Девушка, которая пробивала билеты на самолет, видит фамилию и говорит: «Ну как тебе с новой партнершей, Егор?»

Егор Базин (в центре). Позади — олимпийский чемпион Максим Траньков. Фото Из личного архива Егора Базина

Работа на заводе — нужный труд, АвтоВАЗ кормил страну

— Тольятти нулевых вроде как суровый город. Никаких не было проблем, что фигурное катание — девчачий вид спорта со стразиками?

— Мы не раз обсуждали это с ребятами — меня все плохое обошло стороной. Все то плохое, что можно сказать про нулевые. От своих знакомых я сто раз слышал — отцы-бандиты, выезжали на стрелки. Людей убивали каждую неделю в городе, так рассказывали знакомые и в новостях. Да, вероятно, все это было. Но никогда меня не касалось напрямую. Спасибо моим родителям и спорту, что меня окружали чистые добрые люди. Меня до сих пор шокируют какие-то криминальные новости. Тольятти тех времен был рассадником наркотиков, много народу умирало от этого ужаса. Но благодаря окружению, которое мне подарил спорт, я и таких людей не встречал.

Когда я начал заниматься фигурным катанием, мы жили в строящемся районе. У нас даже дороги в квартал не было. Не рисуюсь, но мы шли с мамой пешочком через поле до остановки, чтобы доехать на автобусе в детский сад. Сейчас сказка, красиво. Там жили молодые семьи, мы были первый класс в истории школы. И меня там даже не били ни разу! Я даже ни в одной драке за девочку не участвовал.

— Как так?

— Я же в школе был редко. Четыре класса учился, да, было детство, снежки, петарды взрывали в квартире... Кажется, я про это маме еще не говорил (смеется.) За это время только случайно выбил однокласснику зуб. Толкались, у него был молочный, я толкнул — зуб выпал. Папа учителям сказал: «А чего такого? Он же не начинал, а сдачи дал». Ну еще подножку мне поставили как-то раз, а у нас проводка лежала, гвоздями прибитая. Упал, конечно, на гвоздь — до сих пор шрам на ноге. Зашивать не стали, мама сказала — само пройдет.

То есть никакого негатива тебе рассказать не могу. У нас был класс «З», там учились типа гопники-бандиты. Для них я был не мальчиком, который в колготках катается, а чуваком, который не ходит в школу. С завистью говорили. Единичный случай — могли подразнить. У нас девочка в 15-16 лет забеременела, вот мне говорили — сходи потанцуй на дискотеке, ты ж танцор. И на катке, спасибо танцам, конфликтов не было.

Хотя из своей школы в девятом классе пришлось уйти — директор сказал: «Либо учеба, либо спорт и уходите». Причем оценки у меня были нормальные, почти без троек. Пришлось переводиться.

— Тольятти — это АвтоВАЗ. С этим связь в семье есть?

— И снова бабушка (смеется.) Она вообще одна из первых строителей города. Приезжала еще на поля, там цыгане таборами жили и завод только возводился. Переводила с итальянского, сначала там, потом на «Тольяттиазоте». А папа работал водителем погрузчиков и фур на заводе.

У меня ноль предрасположенности к фигурному катанию. И точно никакого презрения к людям, которые работают на заводах. Иногда приходится слышать, мол, не выучишься — на завод пойдешь работать! Не вижу в этом ничего плохого. Работа на любом заводе — тяжелый труд, который нужен экономике. Тем более АвтоВАЗ, который в нулевые кормил страну. И страна ездит на этих машинах.

— Но при этом над российским автопромом смеются. Воспринимаешь на свой счет, когда критикуют «Лады»?

— Двоякие ощущения. Хочется, чтобы наши машины прогрессировали быстрее, но, с другой стороны, «копейки», «Нивы» — это так называемые олдтаймеры, они ценятся на вес президентской «Чайки» или «Мустанга».

Если «Ока» глохла на любой луже и папин друг нас постоянно приезжал и спасал, то от моей первой машины, папиного ВАЗ-2114, другие ощущения. Потом купил «Калину» — классная машина для молодого парня за свои 220 тысяч рублей. Я вообще поступательно шел — у меня нет денег на новую машину каждые два года, но выстроил систему. Поднакопил, продал — купил новую. Был «Опель», «Фольксваген», «Ауди», БМВ. Но я не автолюбитель, не буду полировать ее до блеска, заниматься тюнингом. Автомобиль — средство передвижения. Машину любишь первые два месяца, потом — спасибо, что доехала. А «Лады» все ругают, но все на них ездят.

— Что круче — российский автопром или фигурное катание?

— По качеству и зрелищности — конечно, фигурное катание.

Егор Базин и Елизавета Худайбердиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не буду требовать у партнерши заплатить за шнурки

— Танцоры-содержанцы. Когда стало известно про контракт Ангелопола, по которому якобы партнерша платит за его шнурки, многие удивились. Это действительно распространено?

— Я знаю про эту систему, и все знали. Мальчики всегда были в дефиците. За границей требуется партнер — за тебя платят, конечно. Но у меня такого не было.

— У тебя после расставания с Софьей не было некой стоимости на трансферном рынке?

— Скажем так: даже если за меня что-то нужно было предложить, до меня это не дошло, меня никто не ставил в известность. Понятно, с Лизой я встал кататься за результат, никаких вопросов типа «заплати за мои шнурки» не было. Из-за рубежа были в свое время финансовые предложения, другие страны звали, но я даже не задумывался — неинтересно. Хотел добиться результата здесь. Где-то в 16-17 лет мне пришла в голову мысль, что надо стараться на тренировках, что это моя жизнь. Когда появились зарубежные поездки, успехи.

— К подобной практике ты относишься нормально?

— До разумного. Если вы живете в одном городе — с какой стати платить? Но если тебя прямо хотят... То есть если девочке нужен партнер и у нее есть возможность профинансировать переезд, то это нормально. У меня папа с АвтоВАЗа, мама — учитель английского в школе и воспитатель в детском саду. Откуда у меня деньги на Европу?

Если нужно будет поточить коньки, то я возьму коньки у Лизы как партнер и поточу. Денег с нее не спрошу. Шнурки? Это расходный материал, как зубная паста. Порвались — купи себе сам, это твоя жизнь. Перед прокатами Лиза ехала в сторону магазина, да, я у нее попросил: «Купи шнурки». Но я ей тоже иногда что-то покупаю, мы за этим не следим. Это как с друзьями — один заплатил в ресторане, другой за такси, и они потом не высчитывают до рубля. Ты бок о бок каждый день.

— То есть Ангелопол такой вот странный персонаж, действия которого ты не понимаешь?

— Если реально был факт со шнурками, то по мне — это глупость. Из-за этого ссориться, разводить скандал просто глупо. Если у партнера с партнершей общая цель, надо помогать друг другу, а не выяснять, кто за что заплатил. Зачем считать эти копейки.

Егор Базин и Елизавета Худайбердиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Футболисты получают миллионы не от государства

— Фигурное катание вообще считается дорогим видом спорта. Согласен? В Москве и несколько миллионов рублей в год может уходить на него.

— Ну нет, конечно! У нас столько просто не было. С момента, как тебя берут в школу, предоставляют инвентарь. Наверное, не всем и не всегда. До 11-12 лет, конечно, это было дорого. Мы катались на лезвиях «Жигули» от одиночников, Олег Иванович [Судаков] срезал пятку, округлял и передний зубчик стачивал. А когда ты член юниорской сборной, тебе и федерация помогает, деньги на костюм выделяют. Тебя всем обеспечивают. Да, в Москве в женском одиночном ситуация наверняка другая, но говорю за себя.

Конечно, за дополнительные занятия платишь, мы скидывались группой. В Тольятти мне не нужны были бесконечные подкатки, у меня и так лучший тренер в области, куда я поеду? В первые годы накладно, но затем, если пробиваешься — фигурное катание не дорогой вид спорта. Стипендия губернатора, опять же, ставка юниорская, даже 15-20 тысяч — я получал большие деньги в свои 16 лет. Конечно, иногда ты должен вложиться, пойти на бальные танцы. Профессионалы могут взять 10 тысяч рублей за час. Но любой труд должен оплачиваться. Если тебе это нужно, ты вкладываешь эти деньги — в конечном итоге в себя. В любом бизнесе так. Мамы в Москве на репетиторство детей тоже тратят миллионы.

Я уверен, есть намного более дорогие виды спорта, и фигурное катание со всей поддержкой государства — доступный вид спорта. Так что, когда спортсмены говорят спасибо за поддержку государству, официальным структурам — это от чистого сердца. Ну и жил я с родителями до 23-24 лет, переехал затем в Москву, а до этого меня, условно, кормили дома.

Я, кстати, абсолютно нормально отношусь к футболистам и хоккеистам. Говорят: «Вот, у них там зарплаты космические!» Но там спонсоры, туда ходят десятки тысяч людей. Они получают миллионы не от государства.

— Спорный тезис. Разве «Зенит» так богат только из-за частных спонсоров? Или команды в регионах.

— «Газпром» же частная компания. Региональные бюджеты? Да, косвенно такое есть. Но мне кажется, что это скорее уходит на инфраструктуру, логистику, условия. В футболе есть частные спонсоры, букмекеры — это сейчас двигатели спорта. Плюс у них тяжеленная работа, бешеные нагрузки. Заслужили. Вова Морозов в хоккейной медиалиге гоняет, он говорит — жесть как сложно по «физике».

Да, у фигуристов не такие зарплаты, зато мы искренние. Я теперь вообще могу сказать, что с детства за «Акрон» и Дзюбу и должен за них болеть!

— Даже не за «Ладу»?

— В свое время я недовольно высказывался о «Ладе», что город только ее поддерживал. Просто было обидно, что наши соревнования никогда не рекламировались. Даже новому губернатору на последней встрече летом сказал: «Ну везде «Лада», нет ни одного плаката про лыжную школу, а у нас база в городе».

Бомбить меня начало еще много лет назад — мы ходили еще с Соней к сити-менеджеру Тольятти. И он говорит: «Я вообще удивлен, что у нас фигурное катание есть! Ой, какие молодцы, а каково вам вообще кататься?» А мы уже призеры чемпионата России и Универсиады как бы — и каток стоит напротив мэрии, окна на него выходят. Ну, странный разговор. Разозлился, конечно. Плюс мне еще рассказывали, какие зарплаты были в «Ладе» даже в ВХЛ — 300 тысяч и выше. Нам и не снилось тогда.

Родители Егора Базина (сам фигурист в центре). Фото Из личного архива Егора Базина

Сходи один раз в Сандуны, ты проникнешься

— Медиалига в фигурном катании — реально? Не шоу, а именно соревнования Трусовой, Щербаковой, Загитовой, Медведевой?

— Это должен кто-то организовать, продумать маркетинг, идею, нужны спонсоры. Соревнования профессионалов уже были, турнир шоу-программ тоже в эту сторону, просто можно было бы ввести систему оценок ISU. Либо одна программа техническая, другая артистическая. Трусова вот вышла на прокаты, доказала, что она суперспортсмен. Здорово, что она решила вернуться даже в таком формате.

— Ты сам долго еще собираешься быть в спорте?

— Сейчас цель уже не состязаться, а кататься в удовольствие, как мы договорились с Лизой. Я борюсь с отголосками своих переживаний. Каждый год одно и то же — нервы из-за соревнований, мне Лиза помогает, успокаивает меня. И это сказывается на катании в лучшую сторону. Я стал раскрепощеннее и плавнее на льду. И Катя [Сержантова, жена Егора] меня тоже направляет в нужную сторону. За что им огромное спасибо.

— Что насчет психологов?

— Пару раз с психологом взаимодействовал по другим вопросам. Когда я нервничаю из-за спорта — считаю это нормальным, так реагирует любой спортсмен, которому не все равно на результат. Мне всю жизнь говорят, что я слишком стараюсь, поэтому не доезжаю программу. Сейчас я стал отпускать эмоции, жить стало легче. Но это отдельная большая тема, которая меня волнует.

— Но про будущее после спорта ты не думаешь?

— Не нужно себя накручивать и, по-моему, не стоит много думать о том, что впереди. Ты должен быть сфокусирован на одном деле. Варианты есть — и шоу с тренерством, и вообще выучиться и пойти в другую сферу.

— Если не работать, а отдыхать — то как? Слышал про твое увлечение баней.

— О да! Лучшие бани, где я был, — Сандуны. Когда попадаешь в высший разряд этих бань, будто в истории оказался. Там и фильмы снимались, фотографии известных посетителей висят. Ходили с Артемом Фроловым перед Новым годом пару раз — атмосфера. Сначала на «Шахерезаду» Татьяны Навки съездили, потом в баню, смыть с себя грязь прошедшего года. Классные наши русские традиции. Все в гирляндах, все друг друга поздравляют. Ну и после трудных недель тренировок ходим восстанавливаться. С детства я еще с папой ходил на даче, но общественные бани мне тогда не нравились.

— Ну людей, которые переодеваются, показывая всем гениталии, не очень хочется видеть.

— Да, я тоже поначалу относился к бане со скепсисом. С другой стороны — а как там еще ходить при таких температурах? В Сандунах вообще все сидят напоказ за столом без простыней. Сходи один раз, советую, ты проникнешься (смеется.) В начале мне тоже было стремно, потом привык. Нас с Багиным подбил Никита Кацалапов — и заложил традицию. Для меня баня — это как вознаграждение, «заслужил». Работал всю неделю — заслужил пойти и расслабиться.

Егор Базин (слева) и Артем Фролов. Фото Из личного архива Егора Базина

Глупо было ждать поддержки — я и так козел

— Ты встречался долгое время со своей партнершей на льду Соней Евдокимовой. Потом вы расстались — сначала в спорте, затем и в жизни. Тяжело находить грань между личным и работой?

— Мы с Соней катались вместе около 15 лет. Но, мне кажется, у нас был немного разный настрой на спорт, из-за этого мы часто ругались. Я готов был убиваться ради него, проявлял эмоции, кричал. Мы часто ругались на льду, она расстраивалась, плакала. Я пытался объяснить — да, мы встречаемся, но надо разделять работу и личное, я пришел на лед работать. Но все переносилось на отношения. Я думал, что ругаюсь на партнершу, а не на человека. Она воспринимала это так, что постоянно виновата.

Позже начал это анализировать и понял, что не видел себя со стороны. И жалею о своей реакции. Эмоциональный интеллект не сформировался — да он и сейчас дает сбои. Я был невзрослым человеком, действительно зло реагировал на любой мелкий косяк. Но потому, что в моей голове на первом месте был спорт, потом остальная жизнь. Так что честно перед Соней хочу извиниться. Был во многих своих поступках на тренировках неправ.

У нее была операция на спине, и в целом я не видел каких-то перспектив в нашем катании. Да и не только я. Мы с тренером начали переговоры с Лизой. Логика в этом решении была — я чувствовал, что не готов заканчивать со спортом. Никто, включая саму Соню, не знал, как она будет восстанавливаться.

— Но по идее для вас это могло сыграть и в плюс — меньше конфликтов на льду.

— Я ей сказал, что буду кататься с Лизой, но Соня восприняла это как предательство близкого человека. В моей голове это выглядело по-другому, но сейчас, наверное, я готов сказать, что это был отвратительный поступок. И тем не менее — с точки зрения спорта он был правильный. Я добился того, чего хотел, реализовался, стал чемпионом России. Да, не съездил на чемпионат мира, Олимпиаду. Ну, может, еще съезжу! Поставь там «смеется» в скобочках. (Смеется.)

Но и в мыслях я не предполагал расставаться с Соней как девушкой, думал, сможем пройти этот путь вместе. И мы встречались еще года два примерно, хотя все это было со скандалами, тяжело. Она приезжала в Балашиху, уезжала, не могла смотреть мои выступления, хотя пыталась — и понимаю, как ей было трудно и неприятно. Она ревновала меня к Лизе — а я просил ее проанализировать видео. Мне нужна была поддержка, хотя глупо было в тот период ожидать ее от Сони — я и так козел. Но на предолимпийском чемпионате России мы втроем обнялись, камень с души упал.

— Я не пойму, как вы вообще все друг с другом не встречаетесь, если красивая пара, каждый день вместе и катаете любовь.

— Часто уже настолько устаешь от человека, что не хочешь его видеть. Времени на мысли об отношениях нет. И если ты любишь человека, зачем тебе кто-то другой, даже если он партнер в спорте?

Потом Соня уехала тренировать в Сочи, и на расстоянии стало совсем невозможно. Туда-сюда летать в Сочи постоянно — дороговато, да и далековато. Но, надеюсь, мы тепло друг к другу относимся, она огромная часть моей жизни. Мы редко общаемся, но я всегда ее поддержу, и надеюсь на взаимность.

Наверняка моей жене Кате тоже тяжело — хотя она очень умный человек и понимает мою работу, поддерживает. Часто с ней советуюсь как со зрителем и близким человеком. Может сказать — я тебе не верю на льду, не дожал образ, и тому подобное. Честно, я не знаю, что происходит в голове у нее и вообще у жены фигуриста парного вида, но она поддерживает нас с Лизой. И она мне дала сильный эмоциональный толчок, когда мы познакомились.

На свадьбу приехал забинтованный, как после махача

— Как произошло знакомство? История с сюжетом?

— На свадьбе у Вики с Никитой. О, я помню тот день — 2 октября 2022 года. Утренняя тренировка, еще и день рождения Лизы. Пришел на каток уже в костюме, даже отпросился — это же из Балашихи в Барвиху ехать. Мы делали прыжки — и Лиза мне пробивает в полете пяткой руку. Вот, до сих пор отметина есть. Сразу почувствовал, что горячо. Там столько крови вылилось!

Я пошел заматывать — мне говорят: «Пойдем, зашивать надо». Я отвечаю — какое зашивать, у меня свадьба! Намотали бинтов на руку, приехал в ЗАГС будто после махача. Смотрю в списки гостей — всех знаю, кроме Кати Сержантовой. А такая парница из Питера была, но поскольку круг гостей был очень узкий, такого совпадения произойти не могло. СМИ тоже мою жену упорно считают экс-фигуристкой, хотя это не так. (Смеется.) Моя Катя Сержантова никогда не занималась фигурным катанием, но она долгое время работала в шоу Татьяны Навки на бэкстейдже и знала многих фигуристов, а также была во многих телепроектах. Отношение к спорту у нее, в общем-то, косвенное.

Дальше разъезды, то у них шоу и гастроли, то у меня соревнования, встречались раз в месяц. Как раз в конце года шел период наших фееричных с Лизой выступлений. В Самаре у меня в произволке случился волжский пируэт, так сказать. И Катя очень сильно меня поддерживала — в тот момент, когда у меня с каждым стартом мир рушился. И что важно, она для меня открыла другой музыкальный вкус — я раньше слушал исключительно хип-хоп и не воспринимал другие жанры, кроме 1980-х.

— Однако набор.

— У меня до сих пор в плей-листе микс Modern Talking на 20 минут, на любом празднике включу, и все такие — ну ладно, послушаем. Смирились. (Смеется.)

Когда мы начали с Катей общаться, я ее позвал на концерт Егора Крида. Она не подала виду, потанцевала... но потом сказала: «Егор, это ужас. Если что — мы больше вместе Крида слушать не будем». Она мне накидала приятной инди-рок-музыки, открыла для меня «Наутилус Помпилиус», «Сплин». Но при всей интеллигентности ее и ее семьи — там и музыканты, и ученые — она может после свидания сказать «пойдем шавухи бахнем».

— Сырной, надеюсь.

— Не-е-е. Да вообще лучшая шаурма не в Москве, а в Тольятти — в толстом лаваше, там даже четвертинки хватает, божественно! Я ее редко ем, если что! Это ненормальный способ питания. Не понимаю людей, которые могут в «Макдоналдс» зайти между тренировками или чипсики съесть. Могу только утром кофе взять.

Никита Кацалапов, Екатерина Сержантова и Егор Базин. Фото Из личного архива Егора Базина

— И пока тренировки остаются приоритетнее чипсиков? Не хочется уже все это отпустить?

— Знаешь, я вообще много в последнее время думаю — какой чудесный путь я прошел благодаря фигурному катанию. Что мне оно дало? Жену, друзей, самореализацию, возможность выступать при тысячах людей на крупнейших турнирах. Спасибо девчонкам, которые ведут соцсети фан-группы. Мне прислали цветочки домой на день рождения — я чуть не расплакался. То есть людям по ходу реально еще нужно видеть то, что мы делаем! Это очень сильное чувство.

Я уже отпустил мысль о том, что будут международные старты. Постоянно расстраиваться после очередной отмены России? Легче настроиться на худший вариант, но быть готовым к лучшему. Будь как будет, а мы пока с Лизой наслаждаемся фигурным катанием. Есть еще музыка, под которую хочется покататься. Мне нечего отпускать — я катаюсь в свое удовольствие. Нас Александр Вячеславович [Жулин] и его штаб не заставляют из-под палки, а направляют в нужное русло и своей работой дают нужную мотивацию. Для меня сейчас спорт даже не работа — это и есть жизнь. Спорт вообще дает шанс на очень крутую жизнь, надо просто научиться от него не страдать.

И всю дорогу я несу эту роль мальчика из Тольятти, который старается, чтобы как можно больше людей узнали — есть в России такой приятный и любимый город Тольятти. Ну и у которого все-таки получилось стать единственным чемпионом России в танцах, представляя регион. Будучи не особо примечательным спортсменом в одиночном катании в детстве, который не все-то нагрузки легко воспринимает по сравнению со многими. Мне греет душу то, что я делаю это для неравнодушных людей, близких и родных, для той же бабушки.