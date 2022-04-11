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Сегодня, 18:45

«Тема возникла». Фигурист Алиев рассказал, что некоторые российские фигуристы думают о смене спортивного гражданства

Алиев призвал не считать предателями российских фигуристов, думающих о смене гражданства
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Алиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной смене гражданства российскими спортсменами.

— За себя могу сказать — я всегда старался бороться там, где тяжело. Я борюсь здесь, и если я тут хорош, то буду хорош на мировой арене.

— Но тема смены сборной хотя бы начала звучать? Или это журналисты раздувают?

— Да, она возникла, чего таить. Но я могу понять ребят, которые об этом задумываются. В какой-то степени мотивы можно понять. Я знаю много таких людей, они мои друзья. Если они хотят себя попробовать...

— То не надо их называть «предателями»?

— Да. Может, их интерес в том, чтобы побыть там, благодаря переезду они зарядятся и начнут выстреливать. Так стоит на это смотреть, — сказал Алиев «СЭ».

Полностью интервью с Дмитрием Алиевым читайте на сайте «СЭ».

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Фигурное катание
Дмитрий Алиев
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