«Тема возникла». Фигурист Алиев рассказал, что некоторые российские фигуристы думают о смене спортивного гражданства
Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной смене гражданства российскими спортсменами.
— За себя могу сказать — я всегда старался бороться там, где тяжело. Я борюсь здесь, и если я тут хорош, то буду хорош на мировой арене.
— Но тема смены сборной хотя бы начала звучать? Или это журналисты раздувают?
— Да, она возникла, чего таить. Но я могу понять ребят, которые об этом задумываются. В какой-то степени мотивы можно понять. Я знаю много таких людей, они мои друзья. Если они хотят себя попробовать...
— То не надо их называть «предателями»?
— Да. Может, их интерес в том, чтобы побыть там, благодаря переезду они зарядятся и начнут выстреливать. Так стоит на это смотреть, — сказал Алиев «СЭ».
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