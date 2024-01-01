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Сегодня, 13:41

Плющенко с сыном выступили в шоу «Маска» на НТВ

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Александр Плющенко.
Фото Скриншот видеоролика

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с сыном Александром приняли участие в шоу «Маска» на телеканале НТВ.

Двукратный олимпийский чемпион выступил в образе символа 2024 года и спел песню группы «Руки Вверх!» — «Крошка моя». Члены жюри не смогли угадать, кто скрывается под маской.

Сын Плющенко Александр выступил в костюме совенка, представив песню «Я русский» певца Shaman. Члены жюри смогли угадать, кто скрывался под маской.

Евгений Плющенко
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