Плющенко с сыном выступили в шоу «Маска» на НТВ

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с сыном Александром приняли участие в шоу «Маска» на телеканале НТВ.

Двукратный олимпийский чемпион выступил в образе символа 2024 года и спел песню группы «Руки Вверх!» — «Крошка моя». Члены жюри не смогли угадать, кто скрывается под маской.

Сын Плющенко Александр выступил в костюме совенка, представив песню «Я русский» певца Shaman. Члены жюри смогли угадать, кто скрывался под маской.