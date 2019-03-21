Рекордный прокат китайского дуэта на чемпионате мира. Видео

Китайский дуэт Суй Вэньцзинь и Хань Цун показал лучший прокат произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

Они установили новый мировой рекорд в произвольной программе, набрав 155,60 балла, а также обновили рекорд по сумме двух программ - 234,84 балла.

Безупречный прокат принес китайской паре золото чемпионата мира.

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