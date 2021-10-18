Попова объяснила рост оценки за компоненты у Туктамышевой

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова высказалась об оценке за компоненты чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой. Она отметила, что переходы между элементами у фигуристки стали более сложными.

— У Лизы за долгие годы сформировался свой стиль, даже если на нее надеть черное платье и маску на лицо, точно поймешь, что катает она. Ее стиль — пластика, манера подать себя, движения телом. Он узнаваем. Много ругали Плющенко за движения бедрами, которые он добавлял своим ученицам, а вообще, у нас мало работы нижней частью тела. Мы наклоняемся только верхом.

То, что Туктамышева обыграла Валиеву и Косторную по компонентам, не удивило, это закономерно. В России такого не было, да. Но Валиева по факту бывшая юниорка, Лиза — титулованный спортсмен. У Косторной катание стало не то что в предыдущих сезонах. Возможно, она его вернет. Но Лиза — хорошая катальщица, с техникой, она обучена. И она прекрасно себя презентует, продает себя. При этом усложняет переходы между элементами, обкатывает большую площадь арены, чем раньше. Судьи это не могут не заметить, — сказала Попова в интервью «СЭ».

На турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy Туктамышева стала второй, набрала 233,30 балла и уступила только Камиле Валиевой.

Полная версия интервью Бетины Поповой — здесь