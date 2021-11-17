Тарасова надеется на чистые прокаты российских девушек на «Гран-при Франции»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего «Гран-при Франции».

«Нельзя говорить о стабильности Анны Щербаковой и Алены Косторной, они провели лишь по однуму соревнованию. Вот в прошлом году и у одной, и у другой была стабильность, они обе катались безошибочно. Ожидаю хороших результатов от наших девочек во Франции. Надеюсь, что они чисто прокатают свои программы и выиграют это все!» — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Пятый этап серии Гран-при пройдет с 19 по 21 ноября в Гренобле (Франция).

5-й этап Гран-при «Internationaux de France»

Когда: 19-21 ноября

Где: Гренобль, Франция

Кто выступит: Анна Щербакова, Алена Косторная, Ксения Синицына, Мэрайя Белл, Вакаба Хигучи, Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалев, Джейсон Браун, Киган Мессинг, Кевин Эймоз, Юма Кагияма, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд, Александра Степанова/Иван Букин, Анабель Морозов/Андрей Багин, Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон и другие

Полный список участников — здесь.