Плющенко заявил: он начал работать с Косторной с нуля

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о работе с Аленой Косторной, которая ушла тренироваться в его группу от Этери Тутберидзе.

— Мы будем менять полностью две программы и уже приступили к работе. Мы ведем переговоры с хореографами мирового уровня, — цитирует Плющенко РБК. — Единственное, стопорит пандемия, закрытые границы. Будем выходить из положения.

Первая задача — ее полностью восстановить. Девочка давно не каталась. Она пришла и все делает с нуля. Вторая задача — поставить классные программы и выступить на прокатах. Потом будем разговаривать о дальнейших планах. Я люблю идти поэтапно.