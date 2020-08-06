ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Плющенко заявил: он начал работать с Косторной с нуля

10:45
Алена Косторная. Фото AFP
Алена Косторная. Фото AFP
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о работе с Аленой Косторной, которая ушла тренироваться в его группу от Этери Тутберидзе.

— Мы будем менять полностью две программы и уже приступили к работе. Мы ведем переговоры с хореографами мирового уровня, — цитирует Плющенко РБК. — Единственное, стопорит пандемия, закрытые границы. Будем выходить из положения.

Первая задача — ее полностью восстановить. Девочка давно не каталась. Она пришла и все делает с нуля. Вторая задача — поставить классные программы и выступить на прокатах. Потом будем разговаривать о дальнейших планах. Я люблю идти поэтапно.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5f2a970b9a79473bd48f99a2?from=column_3

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