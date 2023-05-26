Паралимпиец Федяев обратился с советом к Костомарову: «Первые два-три года на протезе — это ад»

Паралимпиец Роман Федяев высказался о ситуации, которая сложилась с российским фигуристом Романом Костомаровым.

«Если ты болеешь, не лезь в ледяную воду. Он поплатился за свои действия очен ценой. Никто его это делать. Я не могу сказать, что история вызывает у меня большое сочувствие, я сам на протезе уже десять лет. Многие у меня друзья на протезах тоже ходят, знаю, как можно легко и спокойно жить с протезами. Что я хотел бы сказать Роману? Первые два-три года на протезе — это ад, который нужно будет перетерпеть. Сразу скажу, что сильно больно будет. Но попозже все проблемы уйдут, кожа и сосуды перестроятся, жизнь станет налаживаться. Потому что жизнь даже на самом плохом протезе намного интереснее, чем на самых лучших костылях», — приводит слова Федяева News.ru.

25 мая стало известно, что Костомарова не удается вывести из депрессии, несмотря на постоянные занятия с психологом. Спортсмен переживает из-за ампутации конечностей.

На данный момент Костомаров готовится к протезированию, его мышцы тренируются таким образом, чтобы он мог встать на протезы.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.