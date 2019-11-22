Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на заключительном этапе «Гран-при» в японском Саппоро.

Они получили за прокат 90,03 балла. Предыдущий рекорд также принадлежал Пападакис и Сизерону и был установлен на этапе в Гренобле.

Фигурное катание

Саппоро (Япония)

«Гран-при»

NHK Trophy

Танцы

Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 90,03

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 84,07

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 82,13

4. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 76,09

5. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 75,25

6. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 74,73

7. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 69,59

8. Лоррейн Макнамара/Куин Карпентер (США) — 68,80

9. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) — 68,39