Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на заключительном этапе «Гран-при» в японском Саппоро.
Они получили за прокат 90,03 балла. Предыдущий рекорд также принадлежал Пападакис и Сизерону и был установлен на этапе в Гренобле.
Фигурное катание
Саппоро (Япония)
«Гран-при»
NHK Trophy
Танцы
Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 90,03
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 84,07
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 82,13
4. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 76,09
5. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 75,25
6. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 74,73
7. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 69,59
8. Лоррейн Макнамара/Куин Карпентер (США) — 68,80
9. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) — 68,39