Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место на этапе «Гран-при» в Японии.

Победил французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они установили еще два мировых рекорда и превзошли свое прошлое достижение, которое установили на командном ЧМ-2019. В произвольном танце французы набрали 136,58 балла (предыдущий рекорд — 135,82), а по итогам двух программ — 226,61 балла (предыдущий — 223,13).

Фигурное катание

Саппоро (Япония)

«Гран-при»

NHK Trophy

Танцы

Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 136,58

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 124,74

3. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 116,92

4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 115,93

5. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 108,49

6. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 108,38

7. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 107,01

Итог

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 226,61

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 208,81

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 198,06

4. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 193,01

5. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 183,11

6. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 182,26

7. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 178,08