Пападакис и Сизерон установили еще два мировых рекорда, Степанова и Букин — 2-е на «Гран-при» в Японии
Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место на этапе «Гран-при» в Японии.
Победил французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они установили еще два мировых рекорда и превзошли свое прошлое достижение, которое установили на командном ЧМ-2019. В произвольном танце французы набрали 136,58 балла (предыдущий рекорд — 135,82), а по итогам двух программ — 226,61 балла (предыдущий — 223,13).
Фигурное катание
Саппоро (Япония)
«Гран-при»
NHK Trophy
Танцы
Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 136,58
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 124,74
3. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 116,92
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 115,93
5. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 108,49
6. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 108,38
7. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 107,01
Итог
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 226,61
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 208,81
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 198,06
4. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 193,01
5. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 183,11
6. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 182,26
7. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 178,08