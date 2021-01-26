Орсер рассказал, почему Медведева вернулась в Россию

Бывший тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, почему спортсменка решила вернуться из Канады в Россию. По словам специалиста, она не хотела жить за границей без мамы.

«Ее виза была не такая, как у матери. Гарантий не было, но у нее было больше шансов вернуться. В то время Медведева находилась в Японии, и она не хотела ехать сюда без мамы. Она очень важна для повседневной жизни Медведевой. Поэтому она решила вернуться в Россию», — приводит слова Орсера IFS Magazine.

Напомним, Медведева перешла к Орсеру из группы российского тренера Этери Тутберидзе в мае 2018 года.

В прошлом году она вернулась в Россию и вновь тренируется у российского специалиста.