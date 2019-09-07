Один из главных спортивных китайских телеканалов будет снимать контрольные прокаты

Один из центральных спортивных китайских телеканалов CCTV5 снимет контрольные прокаты сборной России для документального фильма. Как пояснили корреспонденту «СЭ» представители телеканала, они готовят большой документальный фильм о фигурном катании к Пекину-2022.

В нем, в числе прочего, хотят показать, как русские фигуристы соединили технику и балет. На вопрос о том, кого из российских фигуристов они знают, назвали олимпийскую чемпионку Алину Загитову. (Екатерина Беспалова)