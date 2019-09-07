Фигурное катание
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Один из главных спортивных китайских телеканалов будет снимать контрольные прокаты

14:05
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Один из центральных спортивных китайских телеканалов CCTV5 снимет контрольные прокаты сборной России для документального фильма. Как пояснили корреспонденту «СЭ» представители телеканала, они готовят большой документальный фильм о фигурном катании к Пекину-2022.

В нем, в числе прочего, хотят показать, как русские фигуристы соединили технику и балет. На вопрос о том, кого из российских фигуристов они знают, назвали олимпийскую чемпионку Алину Загитову. (Екатерина Беспалова)

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