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Никита Кацалапов — о ритм-танце в Москве: «Полное удовольствие, только мы вдвоем на льду»

17:38
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Действующие вице-чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, ставшие лидерами после ритм-танца на московском этапе «Гран-при» отметили, что получили удовольствие от исполнения короткой программы. Фигуристы получили за свой прокат 86,09 балла.

— Полное удовольствие, только мы вдвоем на льду и никаких лишних мыслей, — подвел итог выступлению Кацалапов. — Нам нужно перебороть себя и выступить в произвольном танце лучше, чем в Шанхае. После перелета из Китая пришлось нелегко, но это обычный соревновательный момент. Возможно, что после этого турнира сможем несколько дней отдохнуть. (Екатерина Беспалова)

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