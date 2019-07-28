Навка рассказала, как ее закрывали с тараканами и мышами

Олимпийская чемпионка-2006 по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, как тренеры боролись с ее лишним весом. По словам спортсменки, ее даже приходилось закрывать в раздевалке.

- В определенном возрасте бывают комплексы по поводу внешности – что я полная, что высокая слишком, - цитируют "Аргументы и Факты" Навку. - Когда стала формироваться в 16–17 лет, появился лишний вес. Для фигуристок это еще большая проблема, чем для обычных девушек. Тренер меня регулярно взвешивал, и цифры на весах далеко не все его радовали. Меня даже закрывали на ночь в раздевалке, чтобы я не ела ничего лишнего. Я была настоящей сладкоежкой. Напротив ледового дворца у нас было кафе. И там продавали всякие сумасшедшие сладости – трубочки, пирожное «Картошка». Сейчас, слава богу, страсть к мучному прошла.

– Закрывали?!

– Да, между тренировками меня закрывали в спортзале на несколько часов, а иногда и ночи я проводила в одиночестве на грязном диване, в компании с тараканами и мышами. Такая вот была диета…