На пресс-конференции в Гренобле произошел технический сбой после коротких программ женщин

Журналисты не смогли дистанционно пообщаться с российскими фигуристками Анной Щербаковой, Аленой Косторной и Ксенией Синицыной на пресс-конференции этапа «Гран-при» во французском Гренобле.

Из-за технического сбоя оргкомитет соревнований не смог организовать качественную передачу звука из зала для пресс-конференций в интернете через приложение Microsoft Teams. По ходу онлайн-регистрации были слышны только технические звуки. Оргкомитет соревнований извинился перед представителями прессы и пообещал наладить процесс к следующей пресс-конференции.

Отметим, что после первого для соревнований россиянки занимают в Гренобле три первых места.