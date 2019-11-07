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Милота дня. Загитова и ее собака Масару на тренировке

14:18
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своем Instagram две фотографии со своей собакой Масару из раздевалки.

Щенок породы акита-ину был подарен фигуристке премьер-министром Японии после победы в Пхенчхане-2018. Загитова стала второй на французском этапе серии «Гран-при» и в следующий раз выступит на японском этапе серии, который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября.

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