Американская фигуристка Мэрайя Белл в интервью «СЭ» рассказала о конкуренции со спортсменками, которые имеют в своем арсенале четверные прыжки.

— Принципиально для меня это ничего не изменилось, — отметила американка. — Четверные прыжки, тройные аксели, да что угодно — я концентрируюсь только на своем катании. Но я отношусь к девушкам, их прыгающим, с большим уважением. Они делают то, что могут, а я — все зависящее от себя. Александра и Евгения, которые обошли меня в Москве, оказались просто невероятными. Четверные прыжки Трусовой — это что-то потрясающее!

— Но разве вам не было проще прыгать в 15 лет, о чем постоянно говорят многие фигуристки?

— Гораздо легче мне прыгать сейчас. В 15 лет у меня были слишком длинные ноги и слишком короткое туловище (смеется). Тогда я не знала, как контролировать свое тело. А сейчас ощущаю себя физически сильной, у меня очень сильный тренер, который знает, как конкретному фигуристу поставить подходящие для него технику и стиль. Короткую программу этого сезона мы постарались сделать особенной, отличающейся от того, к чему все привыкли на соревнованиях. Это особенно важно, когда другие фигуристки делают те же четверные и тройные аксели. У тебя должна быть своя фишка, которой можно запомниться. И ею вполне может быть красивая яркая программа.

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