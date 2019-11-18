Медведева сообщила, что после Игр-2018 ее не покидает страх получения травм

Фигуристка Евгения Медведева после Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане не расстается со страхом получить серьезную травму.

После Игр в Пхенчхане мать Медведевой рассказала, что фигуристка травмировалась за два с небольшим месяца до начала соревнований, но залечивала травму как могла, чтобы выступить на главном старте четырехлетия.

— Это теперь останется со мной навсегда, как и вечный страх серьезной травмы, и, наверное, это один из самых серьезных моих кошмаров — травма и отсутствие шанса на восстановление, — цитирует ТАСС Медведеву. — Когда ты понимаешь — надо выходить и биться, но в конце концов ты сломаешься, причем, в прямом смысле. Это как прыгать в бездну, в колодец, а прыгать туда надо. Но ведь это было именно то, чего я сама хотела.

Но сейчас я восстановилась, я живая, все в порядке. Сегодня я живу, слушая свое тело.