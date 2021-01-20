Леонова считает Щербакову фаворитом прыжковой части командного турнира
Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова поделилась с «СЭ» ожиданиями от предстоящего нового командного турнира.
— Как лучше построить составы команд, чтобы было интереснее наблюдать за турниром?
— Мне кажется, все участницы турнира очень достойные и именитые. Как бы их ни распределили — обе команды получатся равными, как ни крути. Мы увидим очень интересное соперничество.
— В программе заявлен прыжковый турнир. Кто, на ваш взгляд, является в нем фаворитом?
— Я бы выделила Щербакову и Трусову. По сложности, у Ани сложнее прыжки на данный момент. Хотя, опять же, мы не знаем, что приготовила Саша. Она прыгала четверные прыжки еще до чемпионата России. Учитывая, все факторы, я думаю что основной фаворит — Аня Щербакова.
Соревнование пройдет в «Мегаспорте» с 5 по 7 февраля.
(Владимир Пушкарев)
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