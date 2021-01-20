Леонова считает Щербакову фаворитом прыжковой части командного турнира

Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова поделилась с «СЭ» ожиданиями от предстоящего нового командного турнира.

— Как лучше построить составы команд, чтобы было интереснее наблюдать за турниром?

— Мне кажется, все участницы турнира очень достойные и именитые. Как бы их ни распределили — обе команды получатся равными, как ни крути. Мы увидим очень интересное соперничество.

— В программе заявлен прыжковый турнир. Кто, на ваш взгляд, является в нем фаворитом?

— Я бы выделила Щербакову и Трусову. По сложности, у Ани сложнее прыжки на данный момент. Хотя, опять же, мы не знаем, что приготовила Саша. Она прыгала четверные прыжки еще до чемпионата России. Учитывая, все факторы, я думаю что основной фаворит — Аня Щербакова.

Соревнование пройдет в «Мегаспорте» с 5 по 7 февраля.

(Владимир Пушкарев)