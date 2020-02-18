Этери Тутберидзе объяснила, почему не хочет общаться со СМИ

Тренер Этери Тутберидзе опубликовала в своем Instagram видеофрагменты ее интервью для японского телеканала Asahi, в котором она говорит об олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

— Часть интервью с Асахи TV. Трудности перевода. Читаю якобы мои интервью и даюсь диву, — написала Тутберидзе. — Неужели нельзя нормально перевести, чтобы не искажалась суть сказанного? Это и есть причинно-следственная связь, что я не хочу общаться со СМИ.

— Загитова — особенная, — сказала Тутберидзе в интервью ASAHI. — Первое что, я увидела — фактурная хорошая девочка, сложена хорошо. С этого можно было начать, стало понятно, что одень в платье — будет красиво. И глаза, которые проникали и цеплялись куда-то за меня, плюс я понимала, что вырастет очень красивая девушка.

Она пришла ко мне в 11-12 лет. Не могу сказать, что увидела в ней что-то такое, в катании она была слабенькой, из всех прыжков был только риттбергер, хороший базовый прыжок. Посмотрела даже предыдущие видео, думая: как же она стартовала? А она никак по сути не стартовала. Было понятно, что на риттбергер можно цеплять остальные элементы, если она будет слушать и работать.

Есть еще такое понятие — чувство позы, когда спортсмен просто делает позу и это красиво, хотя некоторых нужно специально выстраивать, чтобы было красиво.

Почему выгнала? Она наверное вошла в какую-то рутину, cпортсмен начинает кататься и думать: я в группе Тутберидзе, вот оно счастье, рано или поздно из меня сделают звезду, я здесь, я есть, все хорошо. Спортсмен перестает работать и выжимать из себя лучшее на сегодня. и ничего не происходит. Одно дело, когда спортсмен ездит одну-две остановки на метро, он ничего не теряет, так как живет в Москве. Получится — хорошо, не получится — нет.

А здесь была другая история, приехали из другого города, Алина жила вдали от своей семьи в съемной квартире, мучалась она, мучались родители. И если я не уверена, что при таких потерях будет результат — я расстаюсь со спортсменом. Я боюсь брать на себя ответственность. Ведь родитель доверяет, оплачивает съемную квартиру, думает, что Тутберидзе все равно сделает результат. А я понимаю, что если ребенок не будет выкладываться — ничего не произойдет. Поэтому было предупреждение сначала, а потом — до свидания.