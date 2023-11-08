ISU почтил память олимпийского чемпиона по фигурному катанию Олега Протопопова

Ранее Вячеслав Фетисов рассказал, что Протопопов хотел, чтобы его похоронили рядом с женой Людмилой Белоусовой в Петербурге.

Протопопов с женой завоевали две золотые медали в парном катании на Олимпиаде-1964 в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле.