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Двукратный олимпийский чемпион Протопопов скончался 31 октября во сне

Сергей Разин
корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов 31 октября скончался в возрасте 91 года, сообщает ФФККР.

Протопопов умер во сне в швейцарском Интерлакене. Соболезнования выразил Олимпийский комитет России.

Протопопов вместе с женой Людмилой Белоусовой завоевал две золотые медали в парном катании на Олимпиаде-1964 в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле.

Более 40 лет фигурист жил в Швейцарии, куда он вместе с супругой перебрались из СССР. Белоусова скончалась в 2017 году.

Олег Протопопов и&nbsp;Людмила Белоусова. Биография фигуриста Протопопова: великая карьера, побег из СССР и желание вернуться с прахом жены

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