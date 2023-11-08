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Фетисов: «Протопопов завещал похоронить его и Белоусову в Петербурге»

Виктория Кравченко
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Олег Протопопов и Людмила Белоусова в 2003 году.
Фото архив «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов хотел, чтобы его похоронили рядом с женой Людмилой Белоусовой в Петербурге.

Экс-спортсмен скончался 31 октября в возрасте 91 года. Протопопов умер во сне в швейцарском Интерлакене.

«Насколько мне известно, Людмилу кремировали, и Олег Алексеевич держал ее прах у себя в доме. И я точно знаю, что в завещании было указано, чтобы их кремировали и похоронили в Санкт-Петербурге», — заявил Фетисов в интервью «Матч ТВ».

Фетисов также признался, что последние несколько лет не общался с фигуристом.

Протопопов с супругой завоевал две золотые медали в парном катании на Олимпиаде-1964 в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле.

Более 40 лет фигурист жил в Швейцарии, куда он вместе с супругой перебрались из СССР. Белоусова скончалась в 2017 году.

Источник: https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI1976002_Protopopov_khranil_prah_zheny_doma_i_zaveshhal_pohoronit_ih_vmeste_v_Peterburge__Fetisov
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