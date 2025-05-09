Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

9 мая, 10:11

Источник: Самсонов покидает группу Тутберидзе

Руслан Минаев
Даниил Самсонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Даниил Самсонов принял решение покинуть группу тренера Этери Тутберидзе, сообщает matchtv.ru.

19-летний спортсмен выступал под руководством специалиста с сезона-2015/16.

На счету Самсонова бронза юношеских Олимпийских игр-2020, а также два золота первенства России в этой возрастной категории.

На чемпионате России его лучшим результатом является 5-е место в 2024 году. В 2025-м он занял 7-е место, а также был третьим на этапе «Гран-при России».

Источник: matchtv.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Даниил Самсонов
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
Читайте также
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
В США указали на осведомленность Запада о коррупционных схемах на Украине
WSJ сообщила о планах министра армии США встретиться с представителями РФ
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Обвиненный в домогательствах тренер Розанов получил награду лучшему тренеру юниоров в Эстонии

Валиева посетила парад Победы на Красной площади

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости