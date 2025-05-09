Источник: Самсонов покидает группу Тутберидзе

Российский фигурист Даниил Самсонов принял решение покинуть группу тренера Этери Тутберидзе, сообщает matchtv.ru.

19-летний спортсмен выступал под руководством специалиста с сезона-2015/16.

На счету Самсонова бронза юношеских Олимпийских игр-2020, а также два золота первенства России в этой возрастной категории.

На чемпионате России его лучшим результатом является 5-е место в 2024 году. В 2025-м он занял 7-е место, а также был третьим на этапе «Гран-при России».