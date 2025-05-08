Фигурное катание
Фигурное катание

8 мая, 12:30

Обвиненный в домогательствах тренер Розанов получил награду лучшему тренеру юниоров в Эстонии

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший тренер академии «Ангелы Плющенко» Сергей Розанов признан лучшим тренером юниоров в Эстонии по итогам сезона.

Об этом в соцсетях рассказала эстонская фигуристка Элина Гойдина.

16 апреля появилась информация о домогательствах со стороны 35-летнего Розанова в отношении фигуристки Вероники Жилиной. Мама спортсменки заявила, что тренер домогался ее дочери, когда той было 11 лет. Позже информацию подтвердила сама фигуристка.

Розанов работал в школе «Ангелы Плющенко» с мая 2020 года по июль 2021-го.

Фигурное катание
