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Группа Мишина проведет сбор в Кисловодске с 1 по 20 июля

29 июня 2020, 08:20
Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Российский тренер Алексей Мишин сообщил, что его группа проведет сбор в Кисловодске с 1 по 20 июля. На данный момент фигуристы не проходили никаких тренировочных сборов.

— Мы поедем первого июля в Кисловодск. Сбор будет по 20 число, — приводит ТАСС слова Мишина.

В группе Мишина тренируются такие фигуристы, как чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, победители финала Кубка России Анастасия Гулякова и Андрей Лазукин, и с недавних пор — бронзовый призер ЧМ-2018 Михаил Коляда.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8830761

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