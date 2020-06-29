Группа Мишина проведет сбор в Кисловодске с 1 по 20 июля

Российский тренер Алексей Мишин сообщил, что его группа проведет сбор в Кисловодске с 1 по 20 июля. На данный момент фигуристы не проходили никаких тренировочных сборов.

— Мы поедем первого июля в Кисловодск. Сбор будет по 20 число, — приводит ТАСС слова Мишина.

В группе Мишина тренируются такие фигуристы, как чемпионка мира , чемпионка Европы Софья Самодурова, победители финала Кубка России Анастасия Гулякова и , и с недавних пор — бронзовый призер ЧМ-2018 Михаил Коляда.