Группа Мишина проведет сбор в Кисловодске с 1 по 20 июля
29 июня 2020, 08:20
Российский тренер Алексей Мишин сообщил, что его группа проведет сбор в Кисловодске с 1 по 20 июля. На данный момент фигуристы не проходили никаких тренировочных сборов.
— Мы поедем первого июля в Кисловодск. Сбор будет по 20 число, — приводит ТАСС слова Мишина.
В группе Мишина тренируются такие фигуристы, как чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, победители финала Кубка России Анастасия Гулякова и Андрей Лазукин, и с недавних пор — бронзовый призер ЧМ-2018 Михаил Коляда.
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