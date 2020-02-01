Заслуженный тренер России Инна Гончаренко отметила, что на чемпионате Европы Алена Косторная и Александра Трусова не показали прогресса в хореографической подаче программ.

— Глейхенгаузу виднее, но я никакого особенного прогресса Саши в этом плане не увидела, — цитируют «РИА «Новости» Гончаренко. — Ничего нового не заметила. Как ничего нового не увидела я и в образе Косторной. А вот Аня Щербакова реально прибавила в раскрытии образа и в качестве исполнения. И даже один сорванный элемент в произвольной программе не смазал общего приятного впечатления от ее выступления.

Она хочет сказать, что если будет прыгать пять, сорвет два и добьется результата? Говоря как тренер, замечу, что в программе надо делать всё, а не выборочно. Пока мы видим, что спортсменка не справилась с более слабым, применительно к самой себе, конечно, контентом. Амбиции Саши — это прекрасно. Но иногда себя нужно и сдерживать. Ее тренерам виднее, а спортсмен, я считаю, должен слушаться тренера.