Щербакова восстановила четверной прыжок

Российская фигуристка, действующая чемпионка мира Анна Щербакова потеряла четверные из-за срыва тренировочного процесса в межсезонье. Об этом в интервью «СЭ» рассказал хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз.

— Ситуация с Анной Щербаковой — это как раз физический недостаток формы? Четверных же нет. Или пубертат какой-нибудь?

— Ваше любимое слово, ага.

— Которое все легко объясняет.

— Нет, Аня просто отстала от всех на два месяца в подготовке, она не каталась. Месяц отдыха, неделя тренировок — и полтора месяца отдыха. Понятное дело, было очень сложно набирать форму. Было не так много времени. В данный момент она уже лучше выглядит. Конечно, форма еще не та, но на тренировках четверной флип мы уже восстановили. По соревнованиям — поедем на «бэшку», там уже посмотрим, пойдем с четверным или без. Решим по готовности.

«Трусова заметнее всех? Просто вы видели ее три раза». Глейхенгауз — о старте сезона, хейтерах и шансоне