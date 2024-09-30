Фигурист Базин рассказал о походе в Сандуны: «В начале стремно, все сидят напоказ без простыней. Потом привык»

Чемпион России по фигурному катанию Егор Базин в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от посещения Сандуновских бань.

— Лучшие бани, где я был, — Сандуны. Когда попадаешь в высший разряд этих бань, будто в истории оказался. Там и фильмы снимались, фотографии известных посетителей висят. Ходили с Артемом Фроловым перед Новым годом пару раз — атмосфера. Сначала на «Шахерезаду» Татьяны Навки съездили, потом в баню, смыть с себя грязь прошедшего года. Классные наши русские традиции. Все в гирляндах, все друг друга поздравляют. Ну и после трудных недель тренировок ходим восстанавливаться. С детства я еще с папой ходил на даче, но общественные бани мне тогда не нравились.

— Ну людей, которые переодеваются, показывая всем гениталии, не очень хочется видеть.

— Да, я тоже поначалу относился со скепсисом к бане. С другой стороны — а как там еще ходить при таких температурах? В Сандунах вообще все сидят напоказ за столом без простыней. Сходи один раз, советую, ты проникнешься. (Смеется.) В начале мне тоже было стремно, потом привык. Нас с Багиным подбил Никита Кацалапов — и заложил традицию. Для меня баня — это как вознаграждение, «заслужил». Работал всю неделю — заслужил пойти и расслабиться.

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