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Сегодня, 19:20

Фигурист сборной России Базин: «Футболисты получают миллионы не от государства. «Газпром» — частная компания»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпион России по фигурному катанию Егор Базин в интервью «СЭ» высказался о зарплатах футболистов.

— Я, кстати, абсолютно нормально отношусь к футболистам и хоккеистам. Говорят: «Вот, у них там зарплаты космические!» Но там спонсоры, туда ходят десятки тысяч людей. Они получают миллионы не от государства.

— Спорный тезис. Разве «Зенит» так богат только из-за частных спонсоров? Или команды в регионах.

— «Газпром» же частная компания. Региональные бюджеты? Да, косвенно такое есть. Но мне кажется, что это скорее уходит на инфраструктуру, логистику, условия. В футболе есть частные спонсоры, букмекеры — это сейчас двигатели спорта. Плюс у них тяжеленная работа, бешеные нагрузки. Заслужили. Вова Морозов в хоккейной медиалиге гоняет, он говорит — жесть как сложно по «физике».

Да, у фигуристов не такие зарплаты, зато мы искренние. Я теперь вообще могу сказать, что с детства за «Акрон» и Дзюбу и должен за них болеть!

— Даже не за «Ладу»?

— В свое время я негативно высказывался о «Ладе», что город только ее поддерживал. Просто было обидно, что наши соревнования никогда не рекламировались. Даже новому губернатору на последней встрече летом сказал — ну везде «Лада», нет ни одного плаката про лыжную школу, а у нас база в городе.

Бомбить меня начало еще много лет назад — мы ходили еще с Соней к сити-менеджеру Тольятти. И он говорит: «Я вообще удивлен, что у нас фигурное катание есть! Ой, какие молодцы, а каково вам вообще кататься?» А мы уже призеры чемпионата России и Универсиады как бы — и каток стоит напротив мэрии, окна на него выходят. Ну странный разговор. Разозлился, конечно. Плюс мне еще рассказывали, какие зарплаты были в «Ладе» даже в ВХЛ — 300 тысяч и выше. Нам и не снилось тогда.

Полностью интервью Егора Базина о сложностях в отношениях и мексиканских автоматчиках читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Футбол
Хоккей
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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