Фигурист Базин извинился перед бывшей партнершей Евдокимовой: «Я и так козел»

Чемпион России по фигурному катанию Егор Базин в интервью «СЭ» эмоционально высказался о расставании с бывшей партнершей Софьей Евдокимовой.

— Мы с Соней катались вместе около 15 лет. Но, кажется, у нас был немного разный настрой на спорт, из-за этого мы часто ругались. Я готов был убиваться ради него, проявлял эмоции, кричал. Мы часто ругались на льду, она расстраивалась, плакала. Я пытался объяснить — да, мы встречаемся, но надо разделять работу и личное, я пришел на лед работать. Но все переносилось на отношение. Я думал, что ругаюсь на партнершу, а не на человека. Она воспринимала это так, что постоянно виновата.

Позже начал это анализировать и понял, что не видел себя со стороны. И жалею о своей реакции. Эмоциональный интеллект не сформировался — да он и сейчас дает сбои. Я был невзрослым человеком, действительно зло реагировал на любой мелкий косяк. Но потому что в моей голове на первом месте был спорт, потом остальная жизнь. Так что честно перед Соней хочу извиниться. Был во многих своих поступках на тренировках не прав.

У нее была операция на спине, и в целом я не видел каких-то перспектив в нашем катании. Да и не только я. Мы с тренером начали переговоры с Лизой. Логика в этом решении была — я чувствовал, что не готов заканчивать со спортом. Никто, включая саму Соню, не знал, как она будет восстанавливаться.

Соня восприняла это как предательство близкого человека. В моей голове это выглядело по-другому, но сейчас, наверное, я готов сказать, что это был отвратительный поступок. И тем не менее — с точки зрения спорта он был правильный. Я добился того, чего хотел, реализовался, стал чемпионом России. В мыслях я не предполагал расставаться с Соней как девушкой, думал, сможем пройти этот путь вместе. Она приезжала в Балашиху, уезжала, не могла смотреть мои выступления, хотя пыталась — и понимаю, как ей было трудно и неприятно. Она ревновала меня к Лизе — а я просил ее проанализировать видео. Мне нужна была поддержка, хотя глупо было ее от Сони в тот период ожидать — я и так козел. Но на предолимпийском чемпионате России мы втроем обнялись, камень с души упал.

Потом Соня уехала тренировать в Сочи, и на расстоянии стало совсем невозможно. Туда-сюда летать в Сочи постоянно — дороговато, да и далековато. Но, надеюсь, мы тепло друг к другу относимся, она огромная часть моей жизни. Мы редко общаемся, но я всегда ее поддержу, и надеюсь на взаимность.

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