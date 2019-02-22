Фанаты Евгении Медведевой запустили флешмоб на финале Кубка России

Поклонницы российской фигуристки Евгении Медведевой раздают мягкие игрушки в виде звезд в Ледовом дворце Великого Новгорода. Вчера, напомним, они завалили лед розами.

После проката Медведевой каток завалили розами pic.twitter.com/7iyUyUd5Oz – Спорт-Экспресс (@sportexpress) 21 февраля 2019 г.

Как рассказали корреспонденту "СЭ" инициаторы акции, они "решили заморочиться, но стоило все недорого – брали по оптовым ценам". Звезды собираются выбросить после выступления Евгении.



После первого дня финала Кубка России серебряная призерка Пхенчхана выигрывает 1,5 балла у Станиславы Константиновой и почти 5 баллов у Елизаветы Туктамышевой. Результат турнира, вероятно, окажет решающее влияние на состав сборной на чемпионате мира в японской Сайтаме 18-24 марта. (Дмитрий Кузнецов)

Финал Кубка России: короткая программа Медведевой и Туктамышевой. Видеотрансляция