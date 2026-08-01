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Федотов — о переходе в группу Мишина: «Все по плану»

Алина Савинова

Российский фигурист Арсений Федотов поделился впечатлениями от перехода в группу Алексея Мишина.

Перед началом сезона 16-летний спортсмен покинул штаб Этери Тутберидзе и начал тренироваться в группе Мишина, переехав из Москвы в Санкт-Петербург.

«Все по плану. Адаптируюсь к самостоятельной жизни. Ребята из группы помогают, подсказывают, куда сходить, что посмотреть. Летом мы откатали сборы. Последнюю неделю тренировался в Питере. Ездил с группой в Кисловодск и Минск. В начале июля после сбора в Кисловодске начали ставить программы. Была задача показать меня с новой стороны», — приводит ФФККР слова Федотова.

30 и 31 июля в Новогорске прошли контрольные прокаты юниоров. Федотов представил короткую программу в стиле крамп, а произвольную — под музыку из фильма «Шербурские зонтики».

Источник: ФФККР
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Фигурное катание
Арсений Федотов
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